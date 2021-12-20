BUSİAD’ın kurucusu Doğan Ersöz anıldı

BURSA (DÜNYA) - Törene BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, BUSİAD Yüksek Danışma Kurulu (YDK) Başkanı Günal Baylan ve eşi Merhum Doğan Ersöz’ün kızı Beril Baylan olmak üzere, dernek üyeleri ile Ersöz Ailesi ve merhum Doğan Ersöz’ün yakın dostları katıldı. Doğan Ersöz’ün mezarı başında dualar okunmasının ardından, BUSİAD Başkanı Türkay, yaptığı konuşmada “İnsanın dünyaya fakir ya da zengin gelmesi önemli değil, şanslı gelmesi önemli. Rahmetli Doğan Ağabey de şanslı insanlardan. Vefatının 27 yıl sonrasında bile ailesi, dostları hala burada. Kurduğu dernek hala ayakta ve iyi bir yerde ve herkes elinden geleni yapıyor. Nur içinde, huzur içinde yatsın” dedi.

Doğan Ersöz’ün yakın çalışma arkadaşlarından Prof. Dr. Ali Ceylan da, “Doğan Ersöz’ün öne çıkan iki özelliği vardı. Birincisi çok okurdu. Bir akademisyenden bile çok okurdu. Bir diğeri ise vizyonerliğiydi. BUSİAD’a çok zaman ayırırdı. Kurumsallaşmayı sağladı” diye konuştu. Doğan Ersöz’ün arkadaşları da, anıları ve Ersöz’ün değerleri hakkında konuşmalar yaptı.