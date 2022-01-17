BUSİAD’ın yeni başkanı Küçükkayalar oldu

BURSA (DÜNYA) - BUSİAD Evi’nde Mürsel Öztürk’ün Divan Başkanlığı’nda gerçekleştirilen Genel Kurul’da, 2018’den beri iki dönem kuralına göre Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Ergun Hadi Türkay’ın yerine, bir önceki dönem Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Buğra Küçükkayalar seçildi. Bazı tüzük maddelerinde değişikliklerin de yapıldığı BUSİAD Genel Kurulu’nda görevi devralan yeni yönetim kurulu adına konuşan Buğra Küçükkayalar, yenilikçi çalışmalarla BUSİAD’a, Bursa’ya ve ülkeye katkı koymaya devam edeceklerini söyledi. Küçükkayalar, yeni döneme ilişkin hedeflerini ise şöyle sıraladı: “İlgi alanlarımızın yeniden gözden geçirilmesi ve genişletilmesi. Uzmanlık gruplarımızın çoğaltılması. Etkinliklerimizin artırılıp çeşitlendirilmesi, üyelerimizle iletişimin geliştirilmesi, yeni üyeler edinilmesi ve sektörel yelpazemizin geliştirilmesi, genç ve kadın üyeler ile ikinci ve üçüncü nesillerin kazandırılması.”

Küçükkayalar’ın Yönetim Kurulu listesinde Haluk İsmail Parlamış, Mustafa Bulut, Mustafa Ekinci, Orçun Sarıca, Osman Nemli, Selim Akbaş, Serdal Can, Sezai Sezer, Sevda Keskin Gülmez, Tuncer Hatunoğlu, Tülay Hacıoğlu Şengül, Uğur Urkut, Veda Girgin Eroğlu ile Yasemin Uyar Duman yer aldı.