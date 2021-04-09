BUSİAD’ın yeni Genel Koordinatörü Erol Alakoç oldu

BURSA (DÜNYA) - Türkiye’nin ikinci, Anadolu’nun ilk SİAD’ı olarak 1978 yılında kurulan BUSİAD’ın Genel Koordinatörlük görevinde değişim yaşandı. BUSİAD’ın Genel Koordinatörlüğü görevini 16 yıldır başarıyla sürdüren Basri Tüfekçioğlu’nun yerine, Erol Alakoç getirildi. Devir teslim sırasında konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, BUSİAD’ın yeni döneminde başlatılan dijital dönüşüm, gençleşme, kadın üye sayısının artırılması, yeşil ekonomi konularındaki çalışmalarının, yeni Genel Koordinatör Erol Alakoç tarafından katma değeri artırılarak, üyelerin ve Bursa kamuoyunun etkin katılımıyla sürdürüleceğini söyledi. 1968 Bursa doğumlu olan Erol Alakoç, 1993 yılında başladığı bankacılık mesleğini, 2018 yılına kadar şube müdürlüğü, bölge müdürlüğü ve genel müdür yardımcılığı gibi farklı pozisyonlarda sürdürdü. İyi derecede İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilen Alakoç, evli ve bir kız çocuğu babası.