BUÜ’nün patent sayısı 60 oldu

Ali ŞAHİN

BURSA - 2020 yılında çalışmalarına başlayan Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Değerlendirme Komisyonu ile birlikte Teknoloji Transfer Ofisi vasıtasıyla yapılan araştırmalar neticesinde 3 yıl içinde Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) hak sahibi olduğu patent sayısı 60’a çıktı. Ulusal ve uluslararası patentleri alınan projelerin hak sahipliğini üstlenen Üniversite, iş dünyasından gelen talepler üzerine bazı patentlerin hak sahipliğini satarak hem akademisyenlere hem de öz gelirine katkı sağlamayı başardı.

Üniversitenin akademik ve bilimsel değerinin arttırılması amacıyla bu çalışmaya odaklandıklarını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “50 yıla yaklaşan bir akademik bilgi birikimine sahibiz. Elimizdeki bilimsel çalışmaların katma değere dönüştürülmesi ülkemiz ve üniversitemiz açısından büyük bir önem taşıyor. Üniversitemizin hak sahibi olduğu patent sayımızı 3 yılda 60’a çıkardık. Üniversite tarihi boyunca da başvurulan ulusal ve uluslararası patentlerin sayısı 346 iken, bunların 143 adeti tescil edilerek belge almıştır. Bu verileri de büyük yatırımlar yaparak devreye aldığımız AVESİS veri tabanı sayesinde ortaya çıkardık. Yakın zamandaki hedefimiz de 1 yıl içerisinde üniversitemizin hak sahibi olduğu patent sayısını 100’e ulaştırmak ve hatta mümkünse geçmek” dedi.