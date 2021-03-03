Büyük Menderes Deltası Milli Parkı için proje hizmeti alınacak
Dilek Yarımadası B.Menderes Deltası Milli Parkı'nda gerçekleştirilecek olan muhtelif proje çalışmaları için danışmanlık hizmet alımı yapılacak.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Dilek Yarımadası B.Menderes Deltası Milli Parkı'nda gerçekleştirilecek olan muhtelif Proje Çalışmaları İçin Danışmanlık hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.