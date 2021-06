Büyükakın: Kocaeli, turizm kenti olma potansiyeline sahip

KOCAELİ - Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ortak akılla, Kocaeli’nin geleceğinin tasarlanacağı, bir Turizm Master Planı hedeflediklerini söyledi.

Kocaeli Turizm Master Planının en önemli parçası olan ‘Kocaeli Turizm Şurası’ Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Alb. Ümit İlbayı, Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, STK Temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

“Hedefimiz turizm master planı”

Kocaeli Turizm Master Planı’nın önemine vurgu yapan Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın “Kocaeli Turizm Master Planı oluşturmaya çalıştırıyoruz. Kocaeli’nin turizme katkısı için bir adım olan Kocaeli Turizm Master Planına zemin hazırlamak için Kocaeli Turizm Şurası’nı gerçekleştiriyoruz. Ortak bir akılla ilerlemeye çalışıyoruz. Bu kentin Kocaeli Turizm Master Planı için söyleyeceğiniz her şey önemli” dedi.

Kocaeli’nin turizm için önemli bir şehir olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükakın, “Kocaeli’nin yüzde 50’si orman, yüzde 29’u tarımsal arazi, bizim sadece yüzde 1,5’lik yüz ölçümü sanayi. Bizim iki ayağımız denizde. Bir zirvemiz var. Ormanya’da doğa parkurlarımız, karavan parkımız var. Gebze herkesin gözünde bir sanayi ilçesi ama Ballıkayalar, Fatih’in otağı ve Anibal’ın mezarı var. İzmit Körfezi’nde yelken ve kürek yarışları, Kandıra sahillerinde sörf yarışları, doğa sporları için uygun alanlarımız bulunuyor. Geleceğimiz turizm ve Kocaeli’nin geleceğini yeniden hayal etmenizi istiyorum” diye konuştu.

“Kocaeli ilkleri başardı”

Kocaeli’nin turizm potansiyeline sahip bir kent olduğuna dikkat çeken Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise, “Kocaeli’nin havasının çok kirli olduğu algısı var. Ama gerçek Kocaeli’nin havasının birçok şehirden temiz olduğudur. 111 Fabrika bacasını online takip ediyoruz. 13 yer istasyonuyla hava kalitesini ölçüyoruz. Biyolojik arıtma olmayan OSB yok. Metropol bir şehir olan İstanbul’un hemen yanındayız. Bu bizim için önemli bir turizm potansiyeli. Bunun yanı sıra Kocaeli, Bilişim Vadisi’ne ev sahipliği yapan ve 2 üniversitesi olan bir şehir. Bu bize Bilim, Teknoloji ve Turizmi bir arada yeni bir alan oluşturma fırsatı verebilir. Bilim ve Teknoloji Turizmi diyebileceğimiz bir konuyu burada tartışmanızı istiyorum. Bunun yanında şehrimize turist çekebileceğimiz tanıtımları yapmamız lazım. Kocaeli ilkleri başarmış bir şehir. Birçok özelliği üzerinde barındıran bir belediye başkanımız var” açıklamasını yaptı. Konuşmaların ardından I Mean It Creative Kurucu Başkanı ve CEO'su Emrah Yücel ve I Mean It Türkiye Direktörü Nazlı Kayı, sunum yaptı.