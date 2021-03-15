Büyükşehir’den Darıca’ya 1.800 kişilik spor salonu

KOCAELİ - Yapı Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde inşa edilen spor salonunda asma tavan, korkuluk montajları, ahşap plak asma tavan, iç doğrama cam takılması, zemin pvc, mekanik ve elektrik imalatlar, boya işleri ve kapı montajları imalatları gibi pek çok son imalat çalışmaları tamamlandı. Salonun bodrum katında 55 araçlık ve salon çevresinde ise 74 araçlık otopark yer alıyor. Bodrum katta ayrıca iletişim odası, mekanik oda, mescitler, giyinme odaları ile duş alanları ve depolar bulunuyor. Zemin katta ise basketbol ve voleybol sahası oluşturuldu. Zemin katta ayrıca VIP odası, sporcu girişi, plates-aerobik salonu, fitness salonu ve çok amaçlı salon yer alıyor.