“Büyümek için yatırım yapan firmalar destek bekliyor”

ESKİŞEHİR - Raporda pandemi öncesi büyümeye yönelik yatırım yapan firmaların, şimdi ayakta kalmak için destek beklediği vurgulandı.

Eskişehir Sanayi Odası üyeleri ile yapılan görüşmeler ve istişare toplantıları sonrası hazırlanan raporda çarpıcı tespitler ve beklentiler yer aldı. Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, havacılık sektöründeki firmalarla yapılan görüşmeler ve değerlendirmeler sonrasında hazırlanan raporda, sektörün ciddi sorunlarla uğraştığının ortaya çıktığını açıkladı.

Pandemi döneminin havacılık sektörüne yönelik olumsuz etkisinin çok büyük olduğuna değinen Kesikbaş, “Dünya’da uçakların bu dönemde uçamaması, parça tedarikinde sipariş iptali veya ertelenmesine yol açmış ve şirketlerimiz pandemi öncesi büyümeye yönelik yaptıkları makine yatırımlarının ücretlerini ödeyemez duruma gelmişlerdir. Maalesef 15-20 yıllık, uluslararası nitelikte iş yapan firmalarımız var olma mücadelesi veriyor” dedi.

“Destek kaçınılmaz”



Bu durumun Avrupa’da da aynı şekilde seyretmesi nedeniyle sektörde şirket kapanmaları başladığını kaydeden Kesikbaş, “Bugüne kadar sektörün Eskişehir’in ve ülkemizin hem ihracatında hem istihdamında kazandırdığı kazanç göz ardı edilmemeli. 2022 yılı sonuna doğru, 2023 yılı içerisinde uçuş sayısının artmasıyla birlikte bunun sektöre yansıması olacaktır. Ancak bu ara dönemde sektör için özel desteklerin sunulması kaçınılmazdır” görüşünün sektör temsilcileri tarafından ifade edildiğini sözlerine ekledi.

Havacılık sektöründe faaliyet gösteren firmaların ortak olarak dile getirdikleri konu başlıklarında ilk olarak sektör için pozitif bir ayrımcılık talebinin öne çıktığını aktaran Kesikbaş, pandemi sürecinin 2021 yılında da devam edeceğini öngörerek yapılan talep ve önerileri ise şöyle sıraladı: “Kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar devam etmesi beklentiler arasında. Borçlanma maliyetlerimizi aşağıya çekmek adına düşük faizli ve 1 yıl ödemesiz krediler ise mutlaka oluşturulmalı. Yeni projelere faizsiz destek paketleri ise sektörün beklentileri arasında yer almaktadır. Üretim için gerekli ithalattaki tüm ürünlerden gümrük vergilerinin kaldırılması da beklentiler arasında. Öte yandan doğalgaz, elektrik, su gibi girdi fiyatlarının yıllık olarak sabitlenmesi rekabetçi fiyat vermemiz açısından çok faydalı olacaktır.”

Eskişehir sanayi üretiminde havacılık sektörünün ciddi bir yer tuttuğunu hatırlatan Kesikbaş, Türkiye havacılık sanayi ihracatında Eskişehir’in Ankara ile birlikte bir merkez üs konumunda olduğunu vurgulayarak, “Üretimimizin tamamına yakını ihraç edilmektedir. 2019 verilerine göre Eskişehir havacılık ihracatımız 580 Milyon dolardır. Yüksek teknoloji içeren bu rakam Eskişehir toplam ihracatının yaklaşık yüzde 20’sine tekabül etmektedir” dedi.