Camcılardan, ‘ithalatta kota kaldırılsın’ talebi

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Cam ve Hırdavat Sektörü üyelerini kapsayan 19. Grup Meslek Komitesi üyeleri, ATSO Başkanı Davut Çetin’e sorunlarını anlatarak, çözüm istedi. ATSO Başkanı Çetin, camcıların yaşadığı cam tedarik sıkıntısının üye işletmelerde de büyük sorunlara yol açtığını söyledi. Konuyu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu toplantısında da gündeme getirdiğini belirten Çetin, şunları kaydetti: “Sıkıntı yalnızca Antalya özelinde değil, Türkiye genelinde büyük bir sorun haline geldi. TOBB nezdinde girişimlerde bulunduk. Cam için uygulanan kotanın kaldırılmasını talep ederek sektörün sorununu çözmek istiyoruz. Bu kota uygulandığı sürece hem bayiler hem tüketiciler fahiş fiyatlara maruz kalacak. Bunun önüne geçmek için her yoldan girişimlerimizi sürdüreceğiz.”

Üretimde sıkıntı var



Antalya’daki camcıların tedarikte ciddi sorunlar yaşadığını ifade eden ATSO Meclis Üyesi Raşit Tabaklar da, üretimde büyük bir eksiklik olduğunu söyledi. Tabaklar, şöyle devam etti: “Bizler ya cam bulamıyoruz ya da çok yüksek fiyattan tedarik edebiliyoruz. Örneğin fabrikadan 10 liraya çıkan cam, bayilere 16 liraya geliyor. Bizler de bu fiyattan aldığımız ürünü son tüketiciye daha yüksek fiyatlarla vermek zorunda kalıyoruz. Hem tüketici hem bizler zor durumda kalıyoruz.”