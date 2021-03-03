Can Yücel Tohum Merkezi açıldı

İZMİR - İlki 10 yıl önce Seferihisar’da açılan tohum bankalarının ikincisi Bornova’daki Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda hayata geçirildi. Tohum merkezine ünlü şair Can Yücel’in adı verildi.

Açılış töreninde İzmir Tarımı Projesi’nde en önemli rollerden birini yerel tohumların oynadığını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yerli tohumların korunmasının önemine dikkat çekerek, “Karakıçıl ve saz çavdarı gibi tohumlarımız yabancı tohumların aksine çok fazla sulamaya ihtiyaç duyulmadan yetişebiliyor. Seferihisar'ın Gönence Köyü’nden bir amcamınız sakladığı tohumu binden fazla alana ektik. Bu yıl itibari ile 6 aşamalı İzmir tarım vizyonumuzu uygulamaya başladık” dedi.

“Yerel tohumların üretimini artıracağız”



Bundan sonra da yerel tohumların üretimini artıracaklarını ifade eden Soyer, “Baysan şirketimiz 10 bin dönüm arazisinde susuz yem bitkisi ve hububat bitkisi yetiştirecek. Alacağımız yem miktarı yaklaşık 15 milyon TL olacak. Yerel tohumlarımız ile üreteceğimiz ürünlerin markalaşma ve lojistik gibi işlemlerini sürdürüyoruz. İzmir'de tamamen yok olmuş mandaların sayısını 158'e çıkarmıştık. Tıpkı bunun gibi buradaki projelerinde hızla yayılacağını biliyoruz. Çünkü İzmir tarımı kırsaldaki tarımı yücelten yenilikçi bir tarım politikasıdır. Yerel tohumlarına sahip çıkmayanların savaş alanlarından kaybettiklerinden çok daha fazla kaybettirdiğini biliyoruz” diye konuştu.

Yerel tohumların binlerce yıllık tarihi olduğunu söyleyen Soyer, “Yanlış tarım politikaları nedeniyle kaybolmaya başlayan bu tohumları yeniden üretime kazandırmak için sıra bizde. Yeniden çoğalıp çocuklarımızı beslesinler diye tohumlarımızı koruma altına alıp geçmişimize borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Benim en büyük dileğim yerel tohumların sadece İzmir'de değil tüm ülkede korunması” dedi.

“Babam Can Yücel'in fikrini hayata geçirdik"



CAN YÜCEL'İN kızı Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri Anabilim Dalı Üyesi Güzel Yücel, babasının tohum bankalarına büyük önem verdiğini belirterek, “Babam tohumlarla ilgili olarak ‘niye bu kadar banka batıyor da biz bir tohum bankası kurmuyoruz. Datça'da olduğumuz için bunları toparlayalım, şair sırf şair olmaz, politikaya, toprağa dokunmalı’ derdi. Sayın Başkan Tunç Soyer’e tohum bankası hayalimizi anlattık ve ilk olarak Seferihisar'da tohum bankası kuruldu" dedi.