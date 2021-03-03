Çanakkale Köprüsü ihracatçıyı bölgeye getirecek

Filiz SONMAZ

ÇANAKKALE - Lojistik avantajlarının Biga OSB’yi önemli bir üretim üssü olarak ön plana çıkardığını ifade eden Çolak, “Bölgemiz, Bursa-Çanakkale karayolu güzergâhı üzerinde, Biga ilçe merkezine 17 kilometre, en yakın gümrük ve limana 20 kilometre, Çanakkale Havaalanı’na 75 kilometre ve Bandırma tren istasyonu ile demiryoluna 80 kilometre mesafede bulunuyor. Ülke ekonomisinin lokomotifl eri olan İstanbul, Bursa ve İzmir’e yakınlığı da OSB’yi avantajlı kılan bir diğer önemli faktör” dedi.

Biga OSB’nin yüzde 50 genişleme imkânına sahip olduğunu kaydeden Çolak, “OSB’mizin batısında kalan 3745 parsel numaralı yaklaşık 50 hektar büyüklüğündeki bölüm Biga OSB genişleme alanı olarak 3 Ekim 2019 tarihinde onaylandı. Halen bu alanda farklı büyüklüklerde 23 sanayi parselini ihtiva eden taslak imar planı bakanlık onayına sunulma aşamasında. Bu yöndeki çalışmalar devam ediyor” bilgisini verdi.

Bölgede demir-çelik ve mobilya üretimi ağırlıkta



Karma bir OSB olan bölgede, ağırlıklı olarak demir-çelik ve mobilya sektörlerinden firmaların bulunduğunu aktaran Çolak, “COVID-19 salgını sonrası hem ülkemizin yükünü hafifl etmek hem de farklı istihdam alanı ve sektörel çeşitlikik oluşturmak açısından eczacılık ve ilaç, bölgemize gelmesini istediğimiz sektörler. Ayrıca mevcut modüler mobilya ve gıda firmalarının sayısında da artış olması olumlu sonuçlar verecek. Biga; sahip olduğu ılıman iklimi, bol ve çeşitli tarım ve hayvancılık ürünleri ve turizmi ile yeni yatırımcılarını kucaklamaya hazır” ifadelerini kullandı.