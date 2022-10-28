Çanakkale ve Konya'da arazi toplulaştırma

Çanakkale ve Konya'nın bazı yerlerinde arazi toplulaştırması yapılacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Çanakkale'nin Biga ilçesi ile Konya'nın Karatay ve Kadınhanı ilçelerinde belirtilen yerlerde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri gerçekleştirilecek.

DSİ tarafından Yozgat-Sorgun Araplı Göleti İkmali Projesi kapsamında Sorgun'daki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.