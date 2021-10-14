Çanakkale zeytinyağı üreticilerinden ‘markalaşma’ atağı

Markalaşma hedefiyle çalışmalarını hızlandıran Çanakkale zeytin ve zeytinyağı üreticileri, Çanakkale Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Derneği çatısı altında güçlerini birleştirdi. Tanıtım faaliyetlerini hızlandıran dernek, bölgenin ilk zeytinyağı festivalini de gerçekleştirdi. 1. Troya Zeytinyağı Festivali, 9-10 Ekim tarihleri arasında Çanakkale’de düzenlendi.

Çanakkale Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Derneği ve Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası’nın öncülüğünde gerçekleşen festivale; Ticaret Borsası, Çanakkale Belediyesi, Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü ve Turizm Fakültesi de destek verdi. Festival, Mecidiye Köyü’nde zeytin hasadından sonra Çanakkale’nin yazlık merkezlerinden Dardanos’da bulunan Sunsan Oteli’nin bahçesinde zeytinyağı üreticilerinin standlarının açılması ile başladı. On7, Toy Konağı, Zeytinin Türküsü, Şeref Pazarbaşı, Sezgin, Darvari (Ottaman), İdaolga, Pıtırelli Kalkınma Kooperatifi açtıkları stantlarla ürünlerini sergiledi. Festivalde Kazdağları yamaçlarındaki zeytinlerden, Babakale ve Assos’dan komşu Yunanistan’a bakan zeytinlikler, daha kuzeyde Gelibolu yarımadasının kutsal meyvelerinin üreticileri de yerlerini aldılar.

Etkinlik kapsamında, soğuk sabun atölyesi, arkeogastronomi atölyesi, seramik atölyesi, ustalardan zeytinyağı tadımları gerçekleştirilirken, zeytinyağı konulu çeşitli paneller düzenlendi. Konser ve halk oyunları gösterilerinin de yer aldığı etkinlikte, katılımcılar zeytinyağlı yemekleri tadımı da gerçekleştirdi.

Japonya’da altın madalya aldılar

Festivalde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çanakkale Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Derneği Başkanı Erdinç Üzden, markalaşma hedefleri doğrultusunda yaklaşık bir ay önce dernek kurduklarını açıklayarak, “Çanakkale zeytinyağı, bölgenin coğrafi özelliklerinden dolayı çok kaliteli. İtalya’nın Toskana Bölgesi ile eşdeğer kalitede olduğunu söyleyebiliriz. Burada üretilen zeytinyağımız Japonya gibi ülkelerde katıldığı yarışmalardan altın madalya ile döndü. Hedefimiz, bu kaliteli ve özel ürünlerimizin tanıtımını artırmak, firmalarımızın markalaşma hedefine katkı sunmak” diye konuştu.