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Çanakkale'de 2 bin 80 m² tarla icradan satılıyor

Çanakkale'nin Çan ilçesinde 2 bin 80 m² tarla mahkemeden icra yöntemiyle satışa çıkarıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Çanakkale İl, Çan İlçesinde: 36.036,00 değerli 2 bin 80 metrekare büyüklüğündeki tarla satışa çıkarılyıyor.  İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 

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