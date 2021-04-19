Cancan'dan sektöre 4 yeni ürün

Hasan COŞKUN

SAKARYA - Manuel ve otomatik meyve sıkma, soyma, yıkama ve konserve açacakları üreten Cancan; domates kesme, katı meyve sıkacağı, marul dilimleme ve meyve soyma makinesi olmak üzere 4 yeni ürününü daha piyasaya sunacak. İlk faaliyetlerine 1958 yılında Ankara’da başlayan firma, bıçak üretimine de hazırlanıyor. Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yeni üretim planlaması yaptıklarını belirten Cancan Meyve Presleri Sanayi Genel Müdürü Tunç Özüuğurlu, ilk etapta domates ve marul dilimleme makinelerinin üretim aşamasının tamamlanarak iki ay içinde rafl arda olacağını söyledi.

İhracatın payı yüzde 60 olacak Özüuğurlu, bir taraftan Ar-Ge çalışmaları devam ederken diğer taraftan da üretim planlaması yaptıklarına dikkat çekerek şunları söyledi: “Sakarya’daki tesislerimizde katı meyve sıkacağı ve meyve soyma makinelerinin üretimine de bu yılın ikinci yarısında başlamayı planlıyoruz. Üretimimizin yüzde 50-55’ini ihraç ediyoruz. Avrupa ülkelerinin çoğuna ihracatımız var. Ortadoğu ülkeleri de ihracat yaptığımız ülkeler arasında. 2020’de ilimizin en fazla ihracat yapan 66’ncı firması olduk. İhracat payımızı ve ihracat yaptığımız ülke sayısını daha da artırmayı hedefl iyoruz. İhracatımızı en az yüzde 60’a çıkarmayı planlıyoruz.”

Önümüzdeki günlerde gıda makineleri için kesici ve doğrayıcı bıçakların üretimine de başlayacaklarını söyleyen Özüuğurlu, “Bıçak bileme makinelerini de CNC olarak Ar- Ge birimimizde tasarlayıp kendi imkanlarımızla ürettik. Kesici ve doğrayıcı bıçaklar için ihracat hedefimiz de var. 2021’de yüzde 10’luk bir büyüme beklentimiz var fakat kesici ve doğrayıcı bıçakların üretimi ve ihracatı ile yüzde 10 hedefini aşmaya çalışacağız” diye konuştu.