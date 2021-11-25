Çankara Belediyesi konut ve arsa satışı yapacak
Çankaya Belediyesi, mülkiyetindeki konut ve arsaları kapalı teklif usulü ihaleyle satacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Çankaya Belediyesi, mülkiyetindeki konut ve arsaların satışı için ihale düzenleyecek.
7 adet konut ile 11 adet arsanın satışı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma) yoluyla yapılacak. İhale 23 Aralık 2021 tarihinde Ziya Gökalp Caddesi No:11 B-1 Blok 9.kat Kızılay/Ankara adresindeki Çankaya Belediyesi Encümen Salonunda yapılacak.
İhale ile ilgili şartname, çalışma saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilecek.