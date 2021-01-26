Çardak OSB’de ilk tekstil fabrikasının temeli atıldı

Osman Nuri BOYACI



DENİZLİ - Çardak ilçesinin bölgesel teşvik uygulaması kapsamında olmamasına rağmen Çardak OSB’de yatırımlar sürüyor. Pandemi kurallarına uygun düzenlenen sade törene Çardak Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz, Çardak OSB Yönetim Kurulu Üyeleri, AYT Kumaşçılık Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Çelik ile bölgede yatırımları bulunan sanayiciler katıldı.

Dört yatırımın daha kısa süre içinde başlayacağını söyleyen Çardak OSB Başkanı Okan Konyalıoğlu, yatırımların öngörüleri doğrultusunda ilerlediğini belirtti. Konyalıoğlu, “Bölgemizde altıncı yatırımın temeli atıldı. Bu yıl içinde AYT Kumaşçılık ile başlayan temel atma süreçlerimiz Altıntaş Baharat, Çalışkan Tarım, Askon Demir ve Feedtech firmalarıyla devam edecek” diye konuştu.