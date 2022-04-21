Çarşamba Belediyesi daire ve dükkan satacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Çarşamba Belediye Başkanlığı, Orta Mahalle'de bulunan taşınmaz üzerine yapılacak olan 27 adet taşınmazı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif (artırma) usulü ile satacak. 22 adet mesken ve 5 adet iş yerinin satış ihalesi 24 Mayıs 2022 tarihinde Belediye binasındaki 2. kat toplantı salonunda yapılacak.

İstekliler, söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için geçici teminat bedelini nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.

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