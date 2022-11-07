ÇASİAD, İş Dünyası’nı ‘Troya Forum’da bir araya getirdi

Esra Sultan AZİZOĞLU

ÇANAKKALE - Düzenlemiş oldukları ‘Troya Forum’un çıkış hikayesine değinen ÇASİAD Başkanı Semih Başaran; ‘‘Derneğimiz ÇASİAD’ın, Çanakkale Vizon Tasarım projesi kapsamında, ÇASİAD ve Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Üyeleri ile anketler yaptık. Bu anketler ile Çanakkale’deki şirketlerin ve şehrin yapısının 10 yıl sonraki durumunu araştırdık. Bu araştırma bulgularını ve dışarıdan şehrimize vizyon katacak katılımcılar ile düzenlemiş olduğumuz 2 gün süren ‘Troya Forum’a katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Çanakkale Vizyon Tasarımı; kısa, orta ve uzun vadeli ekonomik, sosyal ve ekolojik dinamikler ile yerel şirketlerin rekabetlerinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmasına yönelik çalışmaların bilimsel verilere dayanılarak ortaya koyduğu bugüne kadar yapılmış en kapsamlı projedir. Troya Forum ile alanında değerli ve söz sahibi konuşmacılarımızla şehrimize bir dış bakış açısı sağlamayı hedefledik. Troya Forum’da, Çanakkale’nin dününü bugününü ve geleceğini konu almış olmaktan ve siz değerli misafir ve katılımcılarımızı ağırlamaktan onur duyduk’’ şeklinde konuştu.

İki gün boyu süren panallerde; Gazetemiz Yazarı Ali Ekber Yıldırım, İlber Ortaylı, Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, Dardanel’in Kurucusu ve Niyazi Önen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, Araştırmacı Gazeteci Bekir Ağırdır, Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir gibi seçkin isimler yer aldı. Dünya, Türkiye ve Çanakkale’nin geleceğinin konuşulduğu ‘Troya Forum’ panelleri yoğun ilgi gördü.