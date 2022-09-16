Castrol Ford Team Türkiye’nin genç pilotları Kocaeli Rallisi’nde yarışacak

KOCAELİ - Shell Helix Türkiye Ralli Şampiyonası’nın dördüncü ayağı olan Kocaeli Rallisi, bu yıl 16-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 131 km’si özel etap olmak üzere toplam 404 km uzunluğundaki Kocaeli Rallisi’nde, Castrol Ford Team Türkiye, genç pilotlarıyla tam kadro mücadele edecek. 16 Eylül Cuma günü saat 17.00’de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin önünde düzenlenecek seremonik start ile başlayacak yarışın ilk günü 17 Eylül Cumartesi saat 09.00’da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi’nde yer alan servis çıkışından başlayacak.



Ford Otosan’ın Gölcük ve Yeniköy fabrikalarına da ev sahipliği yapan Kocaeli’de 39. kez düzenlenen ralli, Castrol Ford Team Türkiye için de ayrı bir öneme sahip. Castrol Ford Team Türkiye’nin 22 yaş ortalamalı genç kadrosu, şampiyonayı domine ederken Kocaeli’nin kuzeyindeki toprak zeminli orman yollarında liderlik için mücadele edecekler. Ayrıca takım pilotları haricinde amatör ve genç pilotlardan oluşan toplamda 20 ekip Castrol Ford Team Türkiye ve Fiesta Rally Cup çatısı altında Kocaeli Rallisi’nde Ford Fiesta’larıyla start alacak.



Castrol Ford Team Türkiye’nin genç ve gelecek vadeden pilotları Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonası’nın ilk 3 sırasını kapatmış durumda. 1’inci sırada 4 çeker Ford Fiesta R5 ile Ali Türkkan, 2’nci sırada Ford Fiesta R2T ile Can Sarıhan ve 3’üncü sırada Ford Fiesta Rally4 ile Efehan Yazıcı bulunuyor. Castrol Ford Team Türkiye aynı zamanda Türkiye Ralli Şampiyonası’nda Markalar Şampiyonası liderliğinde yer alıyor.



2022 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ilk yarışında şampiyona üçüncülüğüne yerleşen ve ikinci yarışta şampiyona ikinciliğine yükselen Ali Türkkan, Co-pilotu Burak Erdener ile birlikte şu anda Türkiye Ralli Şampiyonası’nda hâlâ şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak Kocaeli Rallisi’ne iddialı başlayacak. Yarış öncesinde toprak zeminde Castrol Ford Team Türkiye'nin şampiyon pilotu ve takımın pilot koçu Murat Bostancı ile yaptığı testlerde aracıyla uyumunu arttıran ve yeni ayarlar deneyen Ali Türkkan, Kocaeli Rallisi’nde temposunu daha da yüksek tutarak zirvede olmayı hedefliyor.



Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonası’nın 3’üncü sırasında yer alan ve geçtiğimiz yıl Kocaeli Rallisi’nde etkileyici etap dereceleriyle dikkat çeken 1999 doğumlu Efehan Yazıcı, Co-pilotu Kutay Ertuğrul ile birlikte bu yıl çok sevdiği Kocaeli Rallisi etaplarında, önceki yıllardan daha güçlü olan aracı Fiesta Rally4 ile iki çeker araçların arasında zirvede kendine yer bulmak istiyor.



Ford Fiesta R2T ile 1998 doğumlu Can Sarıhan, Co-pilotu Sevi Akal ile yarışırken, bu yıl sezonun başında kaybettiği puanlarla Türkiye Ralli Şampiyonası’nda 4’üncü sırada bulunan Ümitcan Özdemir ve Co-Pilotu Batuhan Memişyazıcı da kaybettiği puanları geri kazanmayı ve şampiyonluk yarışına dahil olmayı hedefliyor.