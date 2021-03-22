Çatalbaş, Akkuyu'nun fiber optik altyapısını üstlendi

Eray ŞEN

ADANA - Çatalbaş Elektrik Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Genel Müdürü Mehmet Çatalbaş, şirketi kurdukları 2014 yılından bu yana dört ana faaliyet alanında yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda proje gerçekleştirdiklerini belirterek, “Eskişehir tramvay hattının altyapı, üstyapı sinyalizasyon işini yaptık. Fiber networkte Mersin Limanı’nın 2019’dan bu yana tüm altyapı, üstyapı işlerini yapıyoruz. Adana OSB’nin arıtma modernizasyon işini gerçekleştirdik, şimdi Mersin Su Kanalizasyon İdaresi’nin işini yapıyoruz” dedi. Çatalbaş, bu dönemde Mersin’de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Santrali’nin 4 haberleşme kulesi ile 10 bin metre fiber optik altyapısını yapma konusunda anlaşma sağladıklarını açıkladı.

Yurtdışında da projeleri var



Yurtdışında devam eden çalışmalarına da değinen Çatalbaş, “Türkmenistan’da dünyanın en büyük silo ihtisas sahasını kuran Adana firması Çukurova Silo’nun partneri olarak aldıkları tüm işlerin elektrik otomasyon işlerini yapıyoruz. Nijerya’da dünyanın en büyükleri arasında yer alan Nijerya’daki Bua Grup’un işleri de bunların arasında. Bangladeş, Pakistan, Türkmenistan, Rusya, Ermenistan, Nijerya, Romanya gibi Çukurova Silo’nun yurtdışında girdiği her yerde biz de varız” diye konuştu.

Tek çatı altına girecek



Bu yılın sonunda Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde devreye alacakları tesis ile çalışmalara tek çatı altında devam edeceklerini belirten Çatalbaş, “Şu an dört ayrı yerdeyiz, hepsini bir yerde toplamamız gerekiyor, bunun için doğru yer OSB. Orada 6 dönümlük arsa aldık. Yaklaşık 3 bin 300 metrekare kapatacağız, 750 metrekare idari bina olacak. Yılsonuna kadar bütün birimlerimizi oraya taşımayı planlıyoruz” diye konuştu. Çatalbaş OSB’de kuracakları tesiste, bazı endüstriyel ürünlerin imalatını da yapacaklarını kaydetti.