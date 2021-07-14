Çatalbaş, GES projeleri için Gaziantep’te şube açıyor

Eray ŞEN



ADANA - Türkiye genelinde ve yurt dışında çeşitli sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik mühendislik çözümleri sunan Çatalbaş, merkezinin bulunduğu Adana dışındaki ilk şubesini Gaziantep’te açacak. Bu ilde şimdiye kadar 4 firmada toplam 3.5 MW’lik GES projesini hayata geçirdiklerini söyleyen Çatalbaş Elektrik Genel Müdürü Mehmet Çatalbaş, kentte iki yeni anlaşma ile 10 MW’nin üzerine çıkacaklarını vurguladı. Çatalbaş, “Gaziantep’ten Torkut Ambalaj ve Canan Tekstil firmalarının işlerini aldık. Torkut Ambalaj’da 25 bin metrekare çatıda 3,1 MW, Canan Tekstil’de 53 bin metrekare çatı alanında yaklaşık 25 bin metrekareyi kapsayacak 3.8 MW kapasiteli GES kuracağız. Gaziantep bölgesinde ciddi bir pazar var. Burada artık, hem servis, hem satış destek konusunda hızlı müdahale anlamında personelimizin bulunacağı bir ofisimiz olacak. Gaziantep şubemizden; Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Gaziantep illerini yöneteceğiz. Adana’dan da İskenderun, Mersin, Osmaniye, Hatay, Aksaray, Niğde ve Konya Ereğli’deki işlerimizi yapacağız” diye konuştu.

Şirketin yeni merkez binası yıl sonunda açılacak

Üstlendikleri projelerin tüm teknik ofisinin Adana olacağını vurgulayan Çatalbaş, Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) yapımı devam eden yeni şirket merkezi inşaatının yılsonunda tamamlanarak binanın hizmete girmiş olacağını kaydetti. Çatalbaş 4 bin metrekare çatı alanı olan yeni merkezde, 800 metrekarelik ofis ile hizmet vereceklerini bildirdi.

“GES projelerinde küresel firmalarla işbirliği yapıyor”

Çatalbaş Elektrik Genel Müdürü Mehmet Çatalbaş, kendi kulvarında öncü olan dünya markaları ile çalıştıklarını, GES panellerinde Alman Viessmann firmasının bölge bayisi olduklarını söyledi. Çatalbaş, “Bu panellerin en büyük özelliği, son teknolojiye sahip ve piyasa verimliliği en yüksek paneller olmaları. Ayrıca iki yeni GES işimizde SolarEdge marka invertörler tercih edildi. Bu şekilde optimum enerji izleme, panel performans takibi, sistem takibi yapılabilecek, üst düzeyde bir yangın koruma sınıfı sağlamış olacak” dedi. GES yatırımlarında Türkiye genelindeki ilk 10 firma arasında olduklarını ifade eden Çatalbaş, “Türkiye’de şu anda devreye alınmış toplam 167 MW’lik GES’ler var ve bunun yaklaşık yüzde 10’unu kısmını şirket olarak biz devreye aldık” bilgisini verdi.