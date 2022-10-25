Çataltepe Sanayi Sitesi 14 yıldır tamamlanamıyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) tarafından 2008’de TOKİ işbirliği ile başlatılan Çataltepe Sanayi Sitesi, 2019’da alınan yönetim kurulu kararı ile 7 bin TL sermaye ile kurulan BESKOOP’a devredildi. Devir ile birlikte TOKİ de projeden çeklince başlayan inşaatlar yarıda kadığı gibi büyük bir mağduriyet oluştu. Devir sırasında projeye peşinat yatıran yaklaşık 3 bin esnafın kurulan kooperatife kaydı alınmayınca hak sahipleri ortada kaldı. Yaşanan mağduriyetin giderilmesi için bir araya gelen Çataltepe Sanayi Sitesi hak sahipleri ÇATSANDER isimli dernek altında örgütlendi. Seslerini duyurmak isteyen üyeler adına açıklama yapan derneğin başkan vekili Mehmet Kuş, “2008 yılında TOKİ ve BESOB işbirliği ile ‘İlk Evim İlk İş Yerim’ Bursa’da 3 binden fazla üye ile başladı. Ama ne olduysa 2019 yılında iki kurum 3 milyon metrekare araziyi 7 kişi ile 1000’er TL sermaye ile kurulan kooperatife 54 milyon TL karşılığında devretti. Ama anapara ödeyen üyeler devredilmedi ve açıkta bırakıldı” dedi.

“Devlet eliyle tamamlanmalı”

Bu mağduriyetin giderilmesi için Bakanlıklar nezdinde de çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kuş, “Bugüne kadar yaklaşık 3 bin üyenin yaşadığı mağduriyete derdimizi anlattığımız kurumlar çare olmadı. Bizim hukuk mücadelemiz de sürüyor. Temennimiz 3 bin kişiyi direkt ilgilendiren bu projenin yeniden devletimizin himayesinde tamamlanması ve bu mağduriyetlerin giderilmesi. Bunun başka bir çıkar yolu olduğunu düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı. Bölgedeki arazinin aradan geçen her yıl değerlendiğini belirten esnaflar ise “Kooperatife kaydımız yapılmadı. Üye olmaya kalsak bizim o yıl ödediğimiz parayı aynen kabul edip aradaki farkı istiyorlar. O zaman ödediğimiz paranın alım gücü ile bugün arasında uçurum var. Geliri limtli bir kooperatif böylesine bir projeyi hayata geçiremez. Bir an önce buna çözüm bulunmazsa mağduriyetler daha da büyüyecek” dedi.