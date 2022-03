Çavuşoğlu: "Hedefimiz yurt dışında yeni pazarlara girmek"

Takip Et

4 yıldır sektörde faaliyet gösterdiklerini, Rehau ve Kompen markası ile ithal ve yerli olarak 2 marka ile çalıştıklarını söyleyen Demir PVC Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çavuşoğlu, “Toplu konut ve perakende sektörüne hizmet vermekteyiz. 2020 yılında 12 bin 500 adetin üzerinde doğrama imal ettik ve bunun yüzde 80’ninin montajını kendimiz yaptık diğer kısmı ise dışarıya montajsız olarak sattık. Yurt içi ve dışına ithal markamız olan Rehau’nun 80 ve 86’lık ürün grupları ve Kompen markamız ile satış yapıyoruz. Türkiye geneli Konya ve Mersin’de faaliyet alanımız mevcut Konya pazarının yüzde 15-16’sına Mersin pazarının da yüzde 10’una hitap ediyoruz” diye konuştu.

2020 yılını 25 milyon ciro ile kapattık

Yaklaşık olarak 25 milyonun üzerinde ciro elde ettiklerini söyleyen Çavuşoğlu “2020 yılı pandemi sebebiyle hem iyiydi hem de biraz karışıktı diyebiliriz ama bu sene geçen seneye göre ciromuzu biraz daha artıracağız. 2021 yılında inşaata da yoğunlaşacağız. Şu anda kardeşimle yürüttüğümüz başka bir firmamızda inşaat ve taahhüt alanında faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Çalıştıkları Kompen ve Rehau firmalarının devamlı olarak yeni ürün grupları bakımından kendilerini geliştirdiklerini belirten Çavuşoğlu, “Firmamız için müşteri memnuniyeti çok önemli. Yaptığımız işin asıl amacı yalıtım üzerine ve daire veya binaların ısı kaybını önlemek olduğu için doğru ürünün doğru yerde kullanılmasının gerekliliği ile ürün gruplarımızı müşterilere anlatarak 5-6 ayrı tip ürün grubu ile çalışmaktayız. Temel sorunlar kalitesiz ve markasız ürünler, merdiven altı çalışan firmalar, kayıp kaçak sorunu dediğimiz vergisiz satışlar ve maalesef piyasada herkesin anlamadığı halde bende bu işi biliyorum demesidir. Firma olarak kendi içimizde bunlarla savaşırken müteahhitlerinde bu firmalara prim vererek, fiyatları biraz daha kızıştırarak aşağıya çekmesidir. Her ne kadar devlet bu konuda denetimlerini yaparak incelemelerde bulunsa da maalesef yapılan denetimler her noktaya ulaşamamaktadır. Bununla birlikte son 1 yıldır ham madde yetersizliğinden malzemelerin eksikliği her 2-3 haftada bir ham maddeye zam gelmesi de fiyatların istikrarını tamamen bozmuştur. Şahsım özellikle 2001’den itibaren bu alanda sektöründe öncü firmaların birinde 18 yıla yakın satış müdürlüğü yaparak bu sektörde çalışmama ve kendimi bu iş konusunda yeterli derecede tecrübeye sahip görmeme rağmen bahsetmiş olduğum temel sorunlar artık PVC, kapı, pencere sektörünü günden güne zora sokmaktadır. Bundan belki de 10 yıl sonra bu işi yapan çok az firma kalacak hatta belki de onları dahi bulamayacağız” dedi.