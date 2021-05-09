Çay çöpünden enerji için temel hazır

Necati TUZCU

Rize’nin Kalkandere ilçesinde bulunan Rize Organize Sanayi Bölgesinde projelendirilen Çay Çöpünden Mangal Kömürü ve Enerji Üretim Tesisinin yapılacağı alanda hafriyat çalışmaları tamamlandı. Tesisin temeli atılarak il dışından tırlarla getirilen hazır beton kolonların yerleştirilmesine başlandı.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, beraberinde Başkan Yardımcısı Muhittin Aydın Bilsel ile birlikte aralıksız devam eden çalışmalar neticesinde yavaş yavaş şekillenmeye başlayan fabrika alanında incelemede bulunarak teknik ekipten bilgiler aldı, süreci değerlendirdi.

Tesisin kurulacağı arazide beklenenin üzerinde bir hafriyat çıkarma işlemi gerçekleştirildiğini söyleyen Rize Belediye Başkan Rahmi Metin, "9 dönümlük bir düz araziyi oluşturmak için bu alandan 10 bin kamyon malzeme çıkartmak zorunda kaldık. Ama olsun ‘geç olsun güç olmasın’ bakış açışıyla tesis alanımızda hızlı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

TIR'larla getirilen hazır beton direklerin montajlarına başladıkları bilgisini veren Metin, "Şartların da el vermesiyle bu ay sonuna kadar tesisimizin ilk imalat kısmı hazırlanmış olacak. Ardından makinelerimizi buraya getirerek sistemi kurmuş olacağız. Bunun yanında tabi bir de depolama alanlarımızı oluşturacağımız için burada tahminimiz bir iki aylık daha bir çalışmamız var. Hem istihdama katkıda bulunmanın hem de üretim ve ticari anlamda Rize için önemli bir projeyi hayırlısı ile hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Üretilecek kömür şimdiden talep alıyor

Başkan Metin, yılda 4 bin ton mangal kömürü üretimi gerçekleştireceklerini ifade ederek, “Çay çöpünden mangal kömürü üretimini gerek ilimizde gerekse gitmiş olduğumuz diğer illerde kamuoyu ile paylaştık ve özellikle mangal kültürünün yaygın olduğu doğu illerimizden talepler geldi. Bunun yanında Türkiye’de 80 bin ton mangal kömürü ithal ediliyor. Bizim burada üreteceğimiz ise 4 bin ton olduğu gibi yani ithalin yanında bizim üreteceğimizin pazarla ilgili hiçbir sıkıntısı olmayacağını görüyoruz. Bu tarz üretimi başka illerde yapan arkadaşlarımızın da pazarla ilgili bir sıkıntı yaşamadıklarını görüyoruz. Düşüncemiz, üreteceğimiz mangal kömürünü toptan olarak belirli firmalara vermek ve asıl amacımız öncelikle burada üretimi ortaya koyabilmek. İşin pazar kısmı ise daha sonraki süreçte ortaya konulacaktır” diye konuştu.