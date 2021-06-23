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Çayda birinci sürgün döneminin ödemeleri 28 Haziran’da başlıyor

ÇAYKUR’un birinci sürgün yaş çay dönemine ait Mayıs ayı yaş çay bedellerini 28-29 ve 30 Haziran tarihlerinde üreticilerin hesaplarına aktaracağı kaydedildi. 

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Necati TUZCU 

RİZE - Birinci sürgün alımlarının sonlarına yaklaşan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR)’un birinci sürgün dönemine ait Mayıs ayı yaş çay bedellerini 28-30 Haziran arasında 3 gün içinde tamamlayacağı belirtildi. ÇAYKUR, üreticilere Mayıs ayı çay parası olarak yaklaşık 500 milyon lira ödeme yapacak ve ödemeler birer gün sonra banka hesaplarından çekilebilecek.