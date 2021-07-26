ÇAYKUR, 1’inci sürgünde haziran ayı ödemelerine 28 Temmuz’da başlayacak

Necati TUZCU

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), 8 Temmuz’da açtığı 2’nci sürgün yaş çay döneminde günlük yaş çay alımlarını 9 bin 500 ile 10 bin ton arasında sürdürüyor.

2021 yaş çay sezonu 1’inci sürgün döneminde 314 bin 500 ton yaş çay alımı gerçekleştirerek bugüne kadarki en yüksek rekolteye ulaşan ÇAYKUR, sürgüne ait mayıs ayı yaş çay bedellerini haziran ayının sonunda üreticilere öderken, haziran ayı yaş çay bedellerini ise 28, 29, 30 Temmuz tarihlerinde ödeyecek.

Mayıs ayında 123 bin 715 ton yaş çay karşılığında üreticilere 468 milyon 155 bin lira ödemede bulunan ÇAYKUR, Haziran ayında üreticilerden aldığı 190 bin 785 ton yaş karşılığında ise üreticilere 738 milyon lira ödeme yapacak. Birinci sürgün yaş çay bedeli olarak üreticilere toplamda 1 milyar 206 milyon 155 bin lira ödeme gerçekleştirecek olan ÇAYKUR, Haziran ayına ait yaş çay bedellerini 28 Temmuz Çarşamba ile 30 Temmuz Cuma günleri arasında üreticilerin banka hesaplarına aktaracak. Üreticiler de hesaplarına aktarılan ödemeleri bir gün sonra çekebilecek.

Öte yandan Kurban Bayramı arifesi ile bayramın ilk günü alım yapmayan ve bayramın 2. gününden itibaren günlük yaş çay işleme kapasitesi üzerinde alım yapan ÇAYKUR’un 2. sürgünde toplam 121 bin ton yaş çay alımı yaptığı öğrenildi.