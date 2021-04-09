ÇAYKUR, çay lifi ve atıklarını ekonomiye kazandıracak

Necati TUZCU

RİZE - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından başlatılan çalışmayla yıllık 10 bin ton çay lifi ve atıkları ekonomiye kazandırılacak. Kalkandere Serbest Bölgesi içinde 7 bin 500'ü kapalı 18 bin dönüm alanda ÇAYKUR iştiraki Çaysan ortaklığı ile kurulan çay ekstrakt işleme tesisi üretime başladı. Tesis, çay lif ve atıklarından günlük çay ekstraktı (çay özü) üretiminin yanında ürün geliştirme çalışmalarını da laboratuvar ortamında sürdürüyor. Herhangi bir katkı maddesi kullanılmadan sıvı olarak üretilen çay özü, yoğun dem verme özelliğine sahip olduğu için daha çok poşet çaylarda tercih ediliyor. Çay ekstratı fabrikasının yapımına bir yıl önce başlandığını söyleyen ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, yıllık 10 bin ton çay lif ve atıklarından oluşan malzemelerden ekstrakt üretileceğini bildirerek, şunları kaydetti: "Türkiye'de ilk milli yerli ekstrakt tesisimiz olacak. Bunu yurt dışına da ihraç edeceğiz. Kilosu ortalama 7 Euro civarında satılıyor. Bizim milli içeceğimiz soğuk çayın ana maddesi ekstrakttır. Böylece daha fazla rekabet etme gücümüz olacak. Yıllardır boşa giden atıkların da milli ekonomiye güzel bir katkısı olacak. Yurt dışı ihracatı olacağı için döviz girdisi sağlanacak."



"Yılda 1000 ton ekstrakt üretimi yapılacak"



Fabrikanın tam kapasite üretim çalışmalarının devam ettiğini aktaran Alim, "Yılda bin ton ekstrakt üretimi yapılacak. Buradan çıkan atıklar da yeniden değerlendirilecek. Organik gübre şekline dönüştürülüp üreticilere dağıtılarak tekrar değerlendirilecek." diye konuştu.

3 ayda 5 milyon dolarlık çay ihracatı yapıldı



Bu aradaTürkiye'den, Ocak-Mart 2021'de 95 ülkeye yapılan çay ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 23, değer bazında ise yüzde 33 arttı.

Doğu Karadeniz ihracatçılar Birliği (DKİB) Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, bu yılın ocak-mart döneminde ülkeden 1 milyon 282 bin 978 kilogram çay ihraç edildiğini ve karşılığında 5 milyon 124 bin 981 dolar gelir sağlandığını bildirdi. Bu dönemde 95 ülkeye yapılan ihracatta geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 23, değer bazında da yüzde 33 artış yaşandığına işaret eden Kalyoncu, en fazla çay ihracatının Avrupa Birliği ülkelerine yapıldığını vurguladı.