ÇAYKUR, Diyarbakır’da çay satış mağazası açacak

Necati TUZCU

Yaş çay alımları devam eden birinci sürgünde bugüne kadar 312 bin ton yaş çay yaprağı alarak tarihinin en yüksek rekoltesine ulaşan ÇAYKUR’da kuru çay satışlarını artırabilmek amacıyla Genel Müdür Yusuf Ziya Alim, soluğu Güneydoğu’da aldı.

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Güneydoğu’da kuru çay satışlarını artırabilmek amacıyla farklı damak tadına sahip tüketicilerin ÇAYKUR çayını tüketmesi için Mezopotamya Çayı’nı daha önce bölge halkının beğenisine sunarken, “81 ilde 81 Satış Mağazası” parolasıyla açıldığı yerlerde kuru çay satışlarında rekor kıran çay satış mağazasını Diyarbakır’da da açmak için çalışmalarını başlattı.

Güneydoğu ziyaretini Diyarbakır’dan başlatan Genel Müdür Yusuf Ziya Alim, beraberinde Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Hatinoğlu ve Diyarbakır Bölge Müdüru Ali Satı ile birlikte Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’na ziyarette bulundu.

Ziyarette, kurumun çalışmaları ve faaliyetleri konusunda Vali Karaloğlu ile görüşen Genel Müdür Alim, Diyarbakır’da açmayı düşündükleri çay satış mağazası hakkında da bilgi paylaşımında bulundu.

Vali Karaloğlu, ÇAYKUR’un ülkemizin güzide kurumlarından ve Türk Çayının öncüsü olduğunu kaydederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Vali Karaloğlu da ÇAYKUR’un açacağı kuru çay satış mağazası ile çay satışlarında önemli bir artış sağlanacağına inandığını söyledi.