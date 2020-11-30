ÇAYKUR, engelli ve eski hükümlüleri istihdam edecek

NECATİ TUZCU-RİZE

ÇAYKUR, mevsimlik işçi olarak engelli, eski hükümlü ve terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananları da istihdam edecek. Kurum, bu doğrultuda 100 kişilik kadro açtı. ÇAYKUR'un Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki yaş çay fabrikalarında istihdam edilmek üzere başlattığı başvuru süreci 4 Aralık Cuma günü sona erecek. En az ilköğretim mezunu adaylar İŞKUR’un internet sayfası esube.iskur.gov.tr’den ‘İş Arayan’ linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecek. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecek.