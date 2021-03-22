ÇAYKUR, yağmur suyunu değerlendirecek

Necati TUZCU

RİZE - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), genel müdürlük binasının en alt katında bulunan araç garajının üstünde bulunan boş alanI yağmur suyunu biriktirmek için değerlendiriyor. ÇAYKUR Genel Müdürlüğü çatısından borularla zemin kattaki araç garajının bulunduğu alana yerleştirilen 15 ton kapasiteli su depolama tankına yağmurlu havalarda biriken su ile Çaykur’a ait hizmet araçlarının ve çevrenin temizliği yapılıyor.

ÇAYKUR Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim; “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de anı iklim değişikleri ilgili gelişmeler karşısında birimlerimizle yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda su tasarrufu için proejmizi hayata geçirdik. Yağmurun ve çayın şehri Rize’de teşekkül olarak her alanda alınması gereken tasarruf önlem ve uygulamalarımızı üç yıldır tavizsiz bir şeklide yürütmeye devam ediyoruz. Bütün fabrikalarımızda atıl ve hurda durumda bulunan her türlü malzeme ve makineyi, Anatamir fabrikamız başta olmak üzere tüm fabrikalarımızda bulunan atölyelerde üretime kazandırıyoruz. Birkaç yıldır hayata geçirmiş olduğumuz bu uygulamamızla kurumumuza önemli oranda tasarrufu kazandırdık” dedi.

Yağmur suyu depolama projesinin de su tasarrufu sağalamak için hayata geçirilen uygulamalrdan biri olduğunu ifade eden Alim, “Garajda bulunan hizmet araçlarının temizliklerinde tüketilen tonlarca suyu artık ücretsiz olarak elde etmiş olduk” diye konuştu.