ÇAYKUR’dan çaya yüzde 10 zam

Necati TUZCU

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (ÇAYKUR), tüm çay gruplarına bugünden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 10 zam yaptığı kaydedildi. Kuru çaya son iki yıldır yapılmayan, son 4 yıldır ise üretim ve girdi maliyetlerini karşılayacak şekilde düşük zam yapılması nedeniyle hem ÇAYKUR, hem özel sektör hem de çay üreticisi sıkıntı yaşarken, kuru çaya yapılması beklenen yüzde 20-25 oranındaki zam yüzde 10’da kaldı. Yapılan yüzde 10’luk zammın ise bir nebze olsun özel sektöre nefes aldırması ve ikinci sürgün çay alımında yaş çay fiyatını yukarı çıkararak üreticilerin yüzünü güldürmesi bekleniyor.