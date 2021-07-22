ÇAYKUR’un Artvin’deki fabrikaları sular altında kaldı 

Necati̇ TUZCU

Artvin'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde etkili olan sağanak nedeniyle debisi yükselen dereler taştı. İl genelinde çok sayıda köye heyelanlar nedeniyle ulaşım sağlanamazken ÇAYKUR’un Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa çay fabrikaları da sular altında kaldı.

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim beraberinde genel müdür yardımcıları ile birlikte fabrikalarda incelemelerde bulunarak çalışmaları yerinde takip etti, tedbirler alınmasını sağladı

Genel Müdür Alim fabrikalarda yoğun bir temizlik çalışması başlatıldığını ifade ederek üretimin devamlılığının sağlanması için çalışmalarının aralıksız devam edeceğini kaydetti.

Öte yandan ilçede çay toplamak için çaylığa giden ve kayıp olduğu bildirilen şahsın kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldığı öğrenilirken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.