ÇAYKUR'un selden etkilenen fabrikaları devreye girdi

Necati TUZCU

Geçen hafta Rize ve Artvin'de meydana gelen sel ve heyelanlardan etkilenen ÇAYKUR'a ait Büyükköy, Ambarlık ve Arhavi Çay fabrikaları, yeniden devreye girdi. ÇAYKURGenel Müdürü Yusuf Ziya Alim ve ekibinin koordinesi ile sürdürülen çalışmalarla fabrikalar yeniden üretime alındı. Selde söz konusu fabrikalarda üretim dursa da ÇAYKUR, diğer fabrikalarını devreye alarak aktarma yöntemiyle çay alım ve işlenmesinde aksama yaşanmasının önüne geçmiş oldu.

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, 1'inci sürgünde olduğu gibi beraberinde genel müdür yardımcıları ve daire başkanları ile birlikte fabrika ve alım yerlerini denetlemeyi sürdürüyor. Alim, bölgede yaşanan sel afetinde devletin tüm kurumlarının yaraları sarmak için çalışma yürüttüğünü belirterek, "Selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, kayıp vatandaşlarımızın bir an önce bulunmasını temenni ediyorum. Üreticilerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" dedi.