Çekya, Antalyalı yatırımcıları bekliyor

Fikri CİNOKUR



ANTALYA - Çekya Büyükelçisi Pavel Vacek Vacek, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin ve Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege ve ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Şahin ile bir araya geldi.

Çekya’nın ekonomisi ve yatırım olanakları hakkında bilgi veren Vacek, “Antalyalı yatırımcıları, ülkemizde yatırım olanaklarını değerlendirmeleri için davet ediyoruz. Bizler de kendi yatırımcılarımıza Antalya’yı anlatarak buradaki fırsatlar hakkında bilgiler verebiliriz. Antalya ile Çekya arasındaki bağların gelişmesi hem dostluk hem de ekonomi açısından oldukça önemli. Turizm konusunda ortak çalışmalar yürütebiliriz. Turizm Çekya için de öncelikli sektörlerden biri. Bizim en önemli turizm destinasyonumuz Prag. Sektörde karşılıklı tecrübe paylaşımları ve çalışmalar yürütebiliriz” diye konuştu.

“Pandemi yabancı yatırımcının Antalya’ya ilgisini azaltmadı”

Davut Çetin “Pandemi Antalya’ya yatırım yapan yabancı yatırımcıyı durdurmadı. Kent ekonomisinin ana lokomotifl eri turizm ve tarım. Türkiye’de pandemiden ekonomik anlamda en çok olumsuz etkilenen kent Antalya oldu. Ancak bu durum yabancı yatırımcıların Antalya’ya olan ilgisini azaltmadı. Antalya yatırım için önemli fırsatları bulunan bir kent. Çekya’dan gelecek iş insanlarının Antalya’da yatırım yapmasını umut ediyorum” ifadelerini kullandı. ATSO’ya üye 4 bin 200’ü aşkın yabancı yatırımcının yalnızca 3’ünün Çekya ortaklı olduğu bilgisini veren Çetin, “Çek yatırımcıların Antalya’yı cazip bir yatırım alanı olarak görmesi için ortak çalışmaya hazırız” dedi. Çetin, Antalya’nın turizmde Çekya’nın da tercih ettiği destinasyonlardan birisi olmasını istediklerini belirtti. Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege de Çekya ile ikili turizm ilişkilerinin geliştirilmesi için çalışacaklarını dile getirdi.