Çelik kapının lideri Kayseri'de çarklar hızlanmaya başladı

Hilal SÖNMEZ



KAYSERİ - Türkiye’de üretilen çelik kapıların yaklaşık yüzde 80’inin yapıldığı Kayseri’de sektör hareketlenmeye başladı. Bir yandan eylül ayında yapılması planlanan Kayseri Çelik Kapı ve Pencere Fuarı’nın hazırlıkları sürerken, diğer yandan üreticiler dernek çatısı altında birleşmeye çalışıyor. Kentteki mevcut iş gücünün yüzde 20’sini istihdam eden sektör, ilk etapta örgütlü hareket etme misyonunu kazanmayı, daha sonra da Avrupa başta olmak üzere ihracat pazarından daha fazla pay almayı hedefliyor. Kayseri’de yüzde 30’ü küçük, yüzde 70’i büyük ölçekli olmak üzere yaklaşık 300 civarı çelik kapı üreticisi var ve sektör kentteki işgücünün yaklaşık yüzde 20’sini tek başına istihdam ediyor. Uluslararası gtip kodlarına göre çelik kapı ve malzemesi net belirlenmiş bir ürün olmadığı için net bir ihracat rakamı verilemese de, Kayseri’nin 2020 yılında yaklaşık 100 milyon dolarlıkçelik kapı ihracatı olduğu öngörülüyor. Büyük ölçüde Ortadoğu, Afrika ve Balkan ülkelerine giren Kayserili çelik kapı üreticileri, hem Türkiye’de Kayseri’yi ön plana çıkarmayı hem de Türkiye’nin dünyadaki çelik kapı pazarından daha fazla pay almasını hedefliyor.

Kayseri Sanayi Odası Çelik Kapı Üreticileri Meslek Komitesi Başkanı ve Ermetsan Çelik Kapı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yibur ile kurulması planlanan çelik kapı üreticileri derneğinin kurucu başkanı olmaya hazırlanan ABS Door Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kaya sektörde yaşanan gelişmelerle ilgili DÜNYA’ya bilgi verdi.

Birleşmeler, güçlü firmalar oluşturur

Kayseri’nin mobilya ile ön plana çıktığını ancak çelik kapı üretiminde Türkiye’nin kapasite bakımından lider kenti olduğunu ifade eden Murat Yibur, Türkiye’de üretilen çelik kapının yaklaşık yüzde 80’inin Kayseri’de üretildiğini ve markalaşma konusunda da kentin öne çıktığını söyledi. Kayseri’nin bölgesel teşviklerden faydalanamamasının çelik kapı üreticileri için de dezavantaj olduğunu belirten Yibur, kentteki üreticilere de kurumsal evlilik çağrısında bulundu. Sektörün aşması gereken problemler olduğunu vurgulayan Yibur, “Firmalarımız arasındaki öz sermaye dengesizlikleri, satış politikalarımızı olumsuz etkiliyor. Yapısal anlamda köklü zihin değişimlerini de gerçekleştirmeliyiz. Kurumsallaşan firmaların da çok az olduğunu görüyoruz. Aslında kapasitede verimli çalışmak için birleşmelerin şart olduğu bir döneme girdik. Yeni oluşumlar ile daha güçlü firmalar ortaya çıkacaktır. Hatta birleşmeleri teşvik edecek yasal düzenlemeler yapabilir. Güçlü firmalar, beraberinde anlamlı satış politikalarının önünü açacaktır” dedi.

“Dernek, sektörün hızlı ilerlemesini sağlar”

Dernekleşmenin sektöre getireceği kazanımlara değinen Köksal Kaya, TOBB’a bağlı odalardaki meslek komitelerinin bürokratik nedenlerle yavaş işlediğini kaydetti. Derneklerin, üreticilerin taleplerini yetkili mercilere doğrudan ve daha hızlı iletme şansının olduğunu söyleyen Kaya, bireysel hareket eden firmaların sektöre zarar verdiğini belirtti. Kaya, şu bilgileri verdi: “Maliyet hesaplama konusunda üreticileri bir araya getirecek ortak bir sinerji hedefl iyoruz. Yurt içi ve dışında kıran kırana bir rekabet var. Dernekle bunun önüne geçeceğiz. Kayseri’deki üreticilerimize birbirleriyle değil dünyayla nasıl yarışacaklarını öğreteceğiz. Türkiye’nin dünyadaki pazar payı sadece yüzde 1 civarında. Eğer güzel çalışmalar yaparsak bu oranı artırabiliriz. Avrupa’nın istediği standartlarda kapı üreten firmalarımız olmalı. Bunun içinde önemli eğitim projelerimiz olacak. Derneğimiz en geç eylüldeki kapı fuarına yetişecek.”