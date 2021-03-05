Çelmak, 4 ülkede daha bayilik açıyor

Filiz SONMAZ

BALIKESİR - Tarım makineleri sektöründe 1973 yılından bu yana üretim yaptıklarını kaydeden Çelmak Tarım Makinaları Yönetim Kurulu Başkanı İsa Tamer Çelik, Türkiye genelinde kullanılan ürünleri, Japonya’dan İsviçre’ye, Güney Afrika’dan, Moldova’ya kadar birçok ülkeye ihraç ettiklerini vurguladı. Küresel marka olmayı hedefl ediklerini kaydeden Çelik, “Balkanlar’da bilinirliğimiz ve makinelerimize olan talep oldukça yüksek. Tayland, Pakistan, Vietnam gibi Uzak Doğu ülkelerinde büyümeye devam ediyoruz. Bu yıl yurtdışında bayiliklerle büyüyeceğiz. Hırvatistan, Fransa, İsviçre ve Kenya’da bayilik anlaşması sağlandı. Meksika ve Danimarka gibi ülkelerde de anlaşma yapmayı planlıyoruz” bilgisini verdi.

Ürünlerde teknolojileri yakalamaya çalıştıklarını ve talebi karşılayabilmek için Ar-Ge çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini ifade eden Çelik, ihracatta hızlı gelişmelerini, firmanın bünyesinde bulunan mühendisler ve teknik ekip ile pazarın ihtiyaçlarına yönelik Ar-Ge çalışmaları yapmalarına bağladı. Çelik, “İhracatta pazar çeşitliği ile özellikle yurtdışında hızlı büyüme imkanımız olduğunu görüyor ve bu alanda yoğunlaşıyoruz” dedi.

Üç üretim tesisine sahip



Öte yandan pandeminin, birçok sektörde olduğu gibi, tarım makineleri sektöründe de etkili olduğunun altını çizen Çelik, “Her işletme gibi biz de hazırlıksız yakalandık. Çok az sayıdaki stratejik sektör temsilcisi dışında tüm Balıkesir işletmeleri bu durumdan olumsuz etkilendi” değerlendirmesini yaptı. Halen Türkiye’de üç ayrı üretim tesisinde yaklaşık 150 nitelikli personel ile üretime katkı yapmak ve yüksek katma değer üretmek için çalıştıklarını söyleyen Çelik, “Geçen yılın başında çok güzel planlarımız olmasına rağmen tüm dünyayı bir anda etkisi altına alan pandemi sebebiyle planlarımızı tam olarak gerçekleştiremedik. Yine de tüm olumsuzluklara rağmen 2020 yılını tüm personelimiz ile eksiksiz bir şekilde üretimimize ara vermeden tamamladık” dedi.

“10 bin makine ürettik, 50 milyon TL ciroya ulaştık”



Pandeminin etkilerine karşın 2020 yılında yaklaşık 10 bin makine üreterek, 50 milyon liralık ciroya ulaştıklarını vurgulayan İsa Tamer Çelik, “Ülkemizin gelişmesine olan inancımız ile üretim kalemlerimize ve teknolojimize yıllar içinde sürekli yatırım yaptık. Tarım makineleri üretiminin başta bölgemizde ve ülkemizde gelişim safh alarının içinde yer aldık. Tesislerimize yaptığımız makine ve teknoloji yatırımı ile aynı zamanda Balıkesir’in sanayi üretim kapasitesine ve teknolojisine katkılarda bulunduk” ifadelerini kullandı.