Çeşme Altınyunus Oteli’nden konsept değişikliği

İZMİR -Turizm sektörünün öncü markalarından Çeşme Altın Yunus, pandemi döneminde değişen konaklama ve tatil anlayışına uygun olarak ‘Altın Yunus Homes’ konseptini hayata geçirdi. Çeşme’yi her mevsim yaşamak, deniz ve doğa ile iç içe uzun dönem konaklamak ve tatil yapmak isteyenler için en üst seviyede sağlık, temizlik ve hijyen tedbirlerinin alındığı belirtilen yeni konseptte, Çeşme Altın Yunus’un olanaklarından da faydalanma imkanı sunuluyor.

Farklı seçenekler var

Deniz kenarındaki Beach Plus odalar, marina ve deniz manzaralı Marin Plus ve Marin odalarda özel mutfak ve banyo bulunuyor. Altın Yunus Homes’ta konaklayan misafirler haftada iki kez oda temizleme hizmeti, mini çamaşırhane kullanımı, Çeşme Altın Yunus’un 250 metre uzunluğundaki mavi bayraklı plajı, doğa yürüyüşü ve spora uygun açık alanları, açık - kapalı havuzları, termal ve talasso havuzları, fitness salonu, hamamı ve saunasından da ücretsiz olarak yararlanabiliyor.