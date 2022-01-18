Çeşme Belediyesi'nden kiralık iş yeri
Çeşme Belediyesi mülkiyetinde bulunan iş yerini 10 yıllığına kiraya verecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Çeşme Belediye Başkanlığı, Ilıca Mahallesi'nde bulunan toplam 1.787 m² iş yerini 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince 10 yıl süre ile kiraya verecek.
İş yeri kiralama ihalesinde ilk yıl için muhammen bedel 1 milyon 500 bin TL olarak belirlendi. İhale, 3 Şubat 2022 tarihinde Belediye Meclis Salonu'nda Belediye Encümeni huzurunda yapılacak. İhale şartnamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde görülebilir ve aynı adresten 500 TL karşılığında temin edilebilir.