Çeşme'de turizm ve konut arsası satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Çeşme Milli Emlak Müdürlüğü, 16 Eylül mahallesindeki 2.055 metrekare turizm arsası ile Dalyan mahallesindeki 522 metrekare konut arsasını 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık teklifle satışa sundu.

Turizm arsasının tahmini satış bedeli 20 milyon 556 bin, konut arsasının ise 6 milyon 269 bin Türk Lirası olarak belirlendi.

15 Eylül 2022 tarihinde düzenlenecek ihaleye ilişkin satış şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içinde Çeşme Milli Emlak Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak görülebilir.

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