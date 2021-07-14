Çeşme'de yeni taksi plakaları için ihale yapılacak
İzmir'in Çeşme ilçesinde taksi sayısının 25 adet artırılması için ihale düzenlenecek.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İzmir'in Çeşme ilçesinde taksi sayısının 25 adet artırılması için ihale düzenlenecek.
"Çeşme İlçe taksi” plakası ihalesine katılmak isteyen kişilerin istenen belgeleri 4 Ağustos 2021 saat 12.00'ye kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.