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Çeşme'de yeni taksi plakaları için ihale yapılacak

İzmir'in Çeşme ilçesinde taksi sayısının 25 adet artırılması için ihale düzenlenecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İzmir'in Çeşme ilçesinde taksi sayısının 25 adet artırılması için ihale düzenlenecek.

"Çeşme İlçe taksi” plakası ihalesine katılmak isteyen kişilerin istenen belgeleri 4 Ağustos 2021 saat 12.00'ye kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.