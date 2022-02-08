Cevher Grubu’ndan dijitale yatırım

Nihat DELİBAŞI

İZMİR - Ege Bölgesi’nin önemli teknoloji merkezlerinden Dokuz Eylül Üniversitesi Teknopark’ta faaliyete geçen Cevher Dijital Çözümler A.Ş., şirketlerin dijital dönüşüm ihtiyaçlarını belirleyerek yol haritası çizmelerine yardımcı olacak.

Yönetim Kurulu Başkanlığının Haluk Özyavuz tarafından yürütüldüğü, kurul üyeleri arasında Barış Sivri, Ozan Batu ve Oğuz Özmen’in yanı sıra ailenin üçüncü kuşak temsilcisi Cevher Özyavuz’un da yer aldığı Cevher Dijital’e dair açıklamalarda bulunan Cevher Grubu İcra Kurulu Üyesi Oğuz Özmen, 67 yıllık endüstri ve mühendislik tecrübesinin yanında uzun yıllara dayanan Ar-Ge kültürlerinin projedeki önemini vurguladı. Dijitalleşmenin işletmeleri kayıtsız kalamayacakları bir hızla dönüşüm yolculuğuna çıkarırken pek çok fırsatı da beraberinde getirdiğine dikkat çeken Özmen, bu dönüşümün tüm sektörleri, tedarik zincirlerini ve iş yapış şekillerini kökten değiştirdiğini söyledi. Özmen, “Bilgi ve tecrübelerimizi daha geniş bir kitleyle paylaşmamızı sağlayacak olan Cevher Digital, şirketlerin dijital dönüşüm yolculuğundaki gereksinimlerini belirleyerek onlara yol haritası çıkarabilecek; endüstriyel IoT, veri analitiği ve makine öğrenmesi konularında çözümler sunabilecek; mobil, masaüstü ve web gibi farklı mimariye sahip fonksiyonel yazılımlar geliştirerek ihtiyaç duyulan her noktada çözüm üretebilecek şekilde yapılandırıldı” diye konuştu.

Sürdürülebilir ticari başarı

Cevher Grubu olarak sürdürülebilir ticari başarının ardında güçlü bir teknik bilgi ve inovasyon kültürü olduğuna inandıklarını dile getiren Özmen, yaklaşık 4 yıl önce Frauenhofer Enstitüsü ile hazırladıkları dijitalizasyon yol haritası ön çalışma sürecinden bahsederek, bu çalışmada öngördükleri adımları kademeli bir şekilde devreye alıp geliştirdiklerini, kapsamlı analiz sürecini takiben; veri toplama sistemleri, Scada sistemleri, robotik otomasyon sistemlerinin kurulması; üretim sahasındaki makinaların birbirleriyle haberleşmelerinin sağlanması; ürün izlenebilirlik yatırımları, üretim sahasından büyük verinin toplanması, analizi, karar destek sistemleri ve son olarak makine öğrenmesi ve yapay zeka algoritmalarının oluşturulması aşamalarını gerçekleştirdiklerinden bahsetti. Özmen şöyle devam etti, “Cevher Digital ekibimiz, Üretim ve Mühendislik ekiplerimiz ile aylarca omuz omuza çalışarak kendi algoritmalarımızı yazdı. Teknik birimlerimizin talepleri doğrultusunda da bu algoritmayı geliştirmeye devam ediyorlar. Böylece hem kendi içimizde know-how yaratıp ihtiyaçlarımızı düşük maliyetle karşılıyor, hem de ihtiyacı bulunan diğer şirketlere gerçek saha tecrübelerinden damıtılmış bir destek sunarak dijital dönüşümde yaşadıkları zorlukların üstesinden gelmeleri için yardımcı olabiliyoruz. Yazılımlarımız farklı görevlerde tekrar kullanılabilecek, ihtiyaçlar doğrultusunda her türlü iyileştirme, değişiklik ve ekleme ile geliştirilebilecek esneklikte. Bu bakımdan yazılım geliştirme süreçlerine de sürdürülebilir yazılım yönetimi anlayışı ile yaklaştığımızı söyleyebiliriz”.

Gençliğin dinamizmi, profesyonellerin tecrübesi

Genç, dinamik, öğrenmeye ve keşfetmeye açık, tutkulu bir takım kurduklarını, yazılım ve dijitalizasyon projelerinin başında kendi alanlarında önemli projelere imza atmış kıdemli ve tecrübeli iki yöneticinin bulunduğunu, ekibin henüz ilk yılında birçok patent başvurusu gerçekleştirdiğini kaydeden Özmen, “Öğrencilerin iş hayatına olabildiğince erken atılmalarına, kendilerine, firmalarına ve ülkelerine katma değer sağlayacak işler yapmalarına, büyük bir ekibin parçası olmalarına destek vermek bizim için mutluluk kaynağı. Yeni kuşağın istekleri ve ihtiyaçları kuşkusuz bizlerden daha farklı. Gençlerin fikirlerini önemsiyor, hayallerinin peşinden gitmeleri için onlara fırsat tanıyoruz. Cevher Grubu’nun üçüncü kuşak temsilcisi Cevher Özyavuz’un Cevher Digital’in kuruluş aşamasından itibaren tüm süreçlerde yer alması; ana şirketimiz olan Cevher Jant’ta sanayi ve üretimi, Cevher Digital’de ise dijital dünyadaki yolculuğumuzu tüm ekiple birlikte deneyimleyerek geliştirme süreçlerine katkı sağlaması bizler için çok kıymetli” dedi.

Sırada yazılım ihracı var

2022’de yurt dışına yazılım ihracatına da başlama hedefini vurgulayan Özmen, “Katma değeri en yüksek olan ihracat, kuşkusuz yazılım ihracatı. Dolayısıyla bunu stratejik bir hedef olarak önümüze koymalı ve bu hedefe ulaşabilmek için Üniversite-Sanayi iş birlikleriyle ortak bir hareket planı oluşturmalıyız. Yazılım alanında güçlü teknik bilginin, ticari alanda ise fırsatları erken keşfeden girişimciliğin domine ettiği dijital dünyada ülkemizin, bölgemizin, şehrimizin gücünü arttırmak adına sorumluluk alıp beyin göçünü tersine çevirecek doğru projeler üretmek zorundayız. Biz Türkiye’deki genç yazılımcılarımızın ve mühendislerimizin kalitesine güveniyoruz. Bu vizyona ulaşabilmek adına Cevher Digital olarak elimizden geleni en üst düzeyde yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.