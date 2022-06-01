‘Cevher’ markalı jantlar yola çıkıyor

İZMİR - Ege Serbest Bölgesi’nde toplam 78 bin m2’lik alan üzerine kurulu 2 fabrikasıyla VW, Audi, Mercedes, Skoda, Seat, Ford ve Stellantis gibi dünya devlerinin alüminyum alaşımlı jant ve alüminyum döküm parça ihtiyaçlarına cevap verdiklerini kaydeden Cevher Grubu İcra ve Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Özyavuz, 700 kişiye varan çalışanlarıyla toplam üretimin neredeyse tamamını Almanya, İspanya, Portekiz, Çekya, Polonya gibi otomotivin yerleşik olduğu Avrupa ülkelerine ihraç ettiklerini söyledi. Özyavuz, Bu yıl kendi markamızla jant satış ve pazarlamasına da başlıyoruz. Mayıs’ta Köln’de piyasaya çıkacak jantlarımızın lansmanını yaptık. Cevher markalı ürünlerimizin hedef pazarında yalnızca Avrupa ve Türkiye değil; Amerika, Orta Doğu ve gelişmekte olan ülkeler de yer alıyor” dedi. Üretim tesislerine ek olarak bu yıl DEÜ Teknopark içinde “Cevher Digital Solutions” ismiyle bir yazılım ve teknoloji geliştirme ofisi kurduklarını hatırlatan Özyavuz, bu şirketle Cevher Grubu’nun yazılım ve dijitalizasyon ihtiyaçlarını karşılarken endüstriyel, yazılım geliştirme ve mobil uygulama alanlarında çözüm ortağına ihtiyaç duyan firmalara da sunduklarını dile getirdi.

Premium Müşteri Grubu’na yönelik çalışmalar

Pandemiden hemen önce 40 milyon euroluk yatırıma başladıklarını, geçen yıl tamamlanan projeyi bu sene itibarıyla devreye aldıklarını açıklayan Özyavuz, yeni boyahane, ısıl işlem tesisi, işleme hücreleri ve döküm tezgahları içeren ikinci fabrika yatırımının ilk etabında kapasiteyi (boyahane ve ısıl işlem hariç) 2022’de dolduracaklarını söyledi. 2023 ve 2024’te bazı modüler tezgah ve işleme hücresi yatırımları planladıklarını kaydeden Özyavuz, “2022’de jant üretiminde güvenilir ve etkili bir teknoloji olan “Flow Forming” yatırımına da başladık. 2023’ün başında devreye alacağımız tesisle, Cevher Grubu olarak Premium Müşteri grubundaki büyüme ivmemizi artırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Sürdürülebilirlik hedefleri için komite

Cevher Grubu için stratejik öneme sahip tüm sürdürülebilirlik hedeflerini ve aksiyonlarını koordine etmek amacıyla hayata geçirdikleri “Sürdürülebilirlik Komitesi” çalışmaları hakkında bilgi veren Haluk Özyavuz, “Faaliyetlerimiz “ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi” belgemizin gerekliliklerine uygun yürütülüyor. Mart ayında buna “ISO 14064 Sera Gazı Yönetim Sistemi” belgemiz de eklendi. 2021’de devreye aldığımız “Dijital ve Online Enerji İzleme” sistemini takiben bu yıl alacağımız “ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi” belgesi ile sürdürülebilirlik yolculuğumuzda önemli bir ilerleme sağlamış olacağız. 2021 yılı itibarıyla elektrik tüketiminde yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçişimizi I-REC sertifikası ile taçlandırdık. Bu yıl dünyaca ünlü alüminyum üreticilerinin ve kullanıcılarının birçoğunun henüz üyelik sürecinde olduğu ASI’ye (Aluminium Stewardship Initiative) katılarak en büyük ham madde girdimiz olan alüminyumun tedarik ve kullanım süreçlerindeki çevreci yaklaşımımızı da şeffaf bir şekilde belgeliyor olacağız. Cevher olarak, geleceğin dijitalizasyon, veri analitiği, yapay zeka teknolojileri ve sürdürülebilirlik hedeflerinde güçlü olmayı zorunlu kıldığını biliyoruz ve bu alandaki öncü rolümüzü gelecekte de sürdürmek için gerekli adımları atıyoruz” dedi.

Büyümeye devam edeceğiz

2022 itibarıyla yılda 2. 5 milyon adet boyahane kapasitesine ve yaklaşık 2 milyon adet döküm ve işleme kapasitesine sahip olduklarını ifade eden Özyavuz, pandemi, enerji, ham madde, çip, konteyner krizlerine ve Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz sonuçlarına rağmen, bu yıl 100 milyon euro ciroya ulaşacakları bilgisini paylaştı. Özyavuz şöyle devam etti, “Krizin etkisini azaltacağı öngörülen 2023 yılı için hedefimiz 125 milyon euro ciroya ulaşmak. Döküm ve işleme kapasitemiz, artan satış hacmine paralel olarak bir yıldan kısa sürede yüzde 30 artırılabilecek durumda. Mevcut ham madde fiyatlarıyla bu değer, 150 milyon euroyu aşan ciroya ulaşmak anlamına geliyor. Devam eden iki senede hedefimiz, jant dışı alüminyum döküm ürün portföyümüzü geliştirmek. Odağımız nicelikten çok nitelikte. Dolayısıyla katma değeri yüksek ürün gruplarıyla hedefe yürüyoruz. Mayıs ayında tüm zamanların en yüksek üretim ve ciro değerine ulaşmamız, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.”



Elektrikli araçlara özel jant

Özyavuz, “2018’de yüzde 100 elektrikli araçlarda kullanılacak ilk jant modeli siparişimizi almışken, bugün tam elektrikli araç (BEV) porföyünde 20’yi aşkın modelimiz var. Hibrit modelleri de eklediğimizde, sayı elbette daha yukarı çıkıyor. Araç ağırlığını ve dolayısıyla emisyonu azaltıp aerodinamik özellikleri artıran “Aero” jantlarda önemli bir tecrübe kazandığımızı söyleyebiliriz. Günümüzde yalnız otomotiv sektöründe değil, tüm endüstrilerde dönüşümün merkezinde iki kavram var: dijitalleşme ve sürdürülebilirlik. İkisi de stratejik planlarımız çerçevesinde somut aksiyon aldığımız kritik konular.Ar-Ge projelerimiz sonucu 2022 itibarıyla yüzde 100 elektrikli araçlarda kullanılacak düşük (parametrik şekilde optimize edilmiş) ağırlıklı “Aero” jantlar, özel plastik parçalar içeren jant modelleri ve renkli vernikli (çift renkli) jantlarda seri üretime geçtik. 2023’te ve devamında elbette yeniliklerimiz olacak. Bunları zamanı geldiğinde paylaşacağız.”