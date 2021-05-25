Ceviz Fuarı’nın 2’ncisi kapılarını açıyor

ADANA - Adana firması Elka Fuarcılık tarafından düzenlenen ‘Ceviz Türkiye Fuarı’ Antalya Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezi’nde bugün kapılarını açıyor.

Elka Fuarcılık Genel Müdürü Bülent Yamaç Türkiye’nin bu alandaki tek fuarı olma özelliğine sahip Ceviz Türkiye Fuarı’nın, ikinci kez ziyaretçi ağırlayacağını, ‘ceviz yetiştiriciliğinden makine ve ekipmana, pazarlamasından ticaretine’ kadar geniş bir yelpazede gerçekleşeceğini söyledi.

Yamaç, ‘’Türkiye ceviz üretiminde dünyada ilk beş ülke arasında. Sektörü daha ileriye taşımak, bilgiyi, teknolojiyi paylaşarak daha üst sıralara taşınmak, daha çok istihdam ve ekonomiye daha büyük ölçekli gelir kaydı anlamına gelir. Bu açıdan son derece önemli bir platform olan fuarımız, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde tüm gerekli önlemler alınmış olarak ilgili kurallar çerçevesinde organize ediliyor. Fuarı güvenle gezebilir, fuar süresince kamu yetkilileri, akademisyen, üretici ve danışmanların konuşmacı olarak yer aldığı konferans ve panellere katılabilirsiniz’’ dedi.

Yamaç, bugün saat 13.00’t e açılışı yapılacak fuarın 28 Mayıs’a kadar saat 9.00-19.00 arasında ücretsiz olarak ziyaretçi ağırlayacağını sözlerine ekledi.