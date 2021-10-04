Cevizsoft, üniversitelerde e-yoklama dönemi başlattı

M. Rıdvan CEBECİOĞLU

KÜTAHYA - Türkiye’nin milli yazılım hamlesine Fransa, Almanya ve Meksika gibi ülkelere gerçekleştirdikleri ihracat ile destek veren Cevizsoft Teknoloji, üniversitelerde alışılagelmiş yoklama sistemini değiştiriyor. Şirket, geliştirdiği e-yoklama uygulaması ile üniversitelerde kağıtla yoklama dönemini son erdirdi. Uygulama, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör tarafından da kullanılabilecek. Ar-Ge çalışması iki yıl süren e-yoklama sistemi ile sözlü yoklamayı rafa kaldırdıklarını kaydeden Cevizsoft Teknoloji kurucusu Ahmet Özrenk, uygulamayı Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde başlattıklarını kaydetti. Cep telefonlarına indirilen e-yoklama uygulamasına öğrenci numaraları ve şifreleriyle giriş yapılabildiğini belirten Özrenk, akademisyenlerin 3 farklı şekilde yoklama alabileceklerini ifade etti. Özrenk, “Bu projede IOT teknolojisini kullanarak geliştirdiğimiz CBN teknolojisi, bluetooth ve karekod sistemlerini kullanarak yoklama sistemindeki açıkları kapatarak güvenilirliği artırmayı planlıyoruz. Projemizi 200’ü aşkın üniversitenin tamamına yaymak istiyoruz” dedi.

Karabük Üniversitesi ile anlaştı

Sistemi, Dumlupınar Üniversitesi genelinde kullanıma açtıklarını söyleyen Özrenk, Karabük Üniversitesi ile yaptıkları anlaşma sonucu e-yoklama sistemini ikinci bir üniversitede daha hayata geçireceklerini vurguladı. E-yoklama uygulamasını, üniversitelerin Öğrenci Bilgi Sistemlerine (OBS) kolayca entegre ettiklerine de dikkat çeken Ahmet Özrenk, “Elde edilen veriler üniversitelerin kendi sunucularında saklanıyor. Böylelikle bilgiler, ikinci şahıslarla paylaşılmıyor. Projemiz bu özelliğiyle KVKK’ya uygun olarak tanımlandı. Amacımız, proje ile devamsızlığın önüne geçmek, istatistik ve analiz çalışmaları yapabilmek, öğrenci sayısına göre daha etkin bir sınıf belirleme ve yönlendirme imkanı sağlamak” diye konuştu.

‘Kullanıcıları, rekabette öne geçirecek’

Uygulamayı, sadece üniversitelerin değil, iş dünyasının da kullanımına açacaklarını belirten Ahmet Özrenk, “Projemiz, üniversitelerin yanı sıra kamu kurumları ve iş dünyasına da büyük kolaylıkları beraberinde getiriyor. Kamu kurumlarında ve özel sektörde uygulanması sonucunda, toplantılarda ciddiyet ve alınacak olan kararlarda kurum ve özel sektörün iş kalitesini artırarak rekabette bir adım öne geçmelerini sağlayacak” dedi.