Çevre dostu araç ihtiyacı ‘kanguru’ markasını yarattı

Takip Et

Nihat DELİBAŞI

İZMİR - Dünya çevre dostu araçlara yönelirken, İzmirli kadın girişimci Hazal Yıldırım da ‘Kanguru Bisiklet Taksi’ markasını ile bu alana iddialı girdi. alibaba.com’dan aldığı akülü bisikletiyle İzmir’in Karşıyaka ilçesi sahilinde kısa mesafeli taşımacılık başlatan Yıldırım, Kanguru Taksi’yi Uber gibi dünya markası haline getirmeyi hedefl ediğini belirtti. Yıldırım’ın hayali İzmir’in Kanguru’sunu, New York, Roma, Londra gibi dünya şehirleri ile tanıştırmak.

İstanbul Aydın Üniversitesi Radyo, Televizyon - Sinema Bölümü’nden mezun olduktan sonra reklamcılık sektöründe çalışmaya başlayan Yıldırım, iş fikrinin temelini ‘hem insanlara yarar sağlayacak hem de çevreci bir iş yapmalıyım’ düşüncesinin oluşturduğunu kaydetti.

Kazancın %40'ını gençler alıyor

Yıldırım, “Araç kullanımında pek çok dert var. Otopark, akaryakıt fiyatları, trafik, çevreye zararı, gürültü, taksi gibi araçların evcil hayvan kabul etmemesi bunlardan birkaçı. Bu sorunun çözülmesi lazım. Diğer yandan işsizlik de hat safh ada. Kanguru’da gençleri de istihdam ettik. İstedikleri saatte, istedikleri günde çalışıp, kazancın yüzde 40’ını alıyorlar” dedi.

Kesesinde yavrusunu taşıyan kanguruyu kendilerine marka yaptıklarını anlatan Yıldırım, halen iki araçla hizmet verdiklerini söyledi. Yıldırım, Tesla benzeri lityum pille çalışan, her türlü konforu barındıran mobil bir araç dizaynı konusunda ise bir mühendislik firmasının kendilerine ulaşarak ücretsiz tasarım desteği sağladığını anlattı. Yıldırım şöyle devam etti: “Tamamen orijinal, dünyada benzeri olmayan bir araç ortaya çıkarmak istiyoruz. Ardından; Kanguru New York, Kanguru Roma, Kanguru Londra, Kanguru Berlin gibi şubeleşmeyle yurtdışına açılacağız. İzmir’in kangurusu dünyaya yayılacak. Yolcular 7 gün 24 saat boyunca internet üzerinden araç çağırabilecek, gelen aracın an itibariyle nerede olduğunu görebilecekler.”

Yasal mevzuat bekleniyor

Hazal Yıldırım, Kanguru Bisiklet Taksi için İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ile yaptığı görüşmede, faaliyetiyle ilgili herhangi bir sıkıntı olmadığının sözlü olarak iletildiğini belirterek, “Bisiklet taksi için, elektrikli scooter’larda olduğu gibi yasal düzenleme yapılması gerektiği dolayısıyla şirketin faaliyetinde UKOME açısından bir sıkıntı olmadığı bilgisi paylaşıldı. Mali açıdan ise kadın girişimcilere tanınan destek kapsamında da ilk yıl vergiden muaf. Kanguru Bisiklet Taksi, bu alandaki olası düzenlemelere emsal olacak” dedi.