Çevre Laboratuvarlarını İZAYDAŞ denetleyecek

KOCAELİ - Türkiye’nin atık yönetimindeki lider kuruluşu İZAYDAŞ, atık bertarafı ve enerji üretim faaliyetlerinin yanı sıra laboratuvar hizmetleri de yapıyor. Çevre Ölçüm ve Analizleri Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği kapsamında, Çevre Laboratuvarlarının katılımının zorunlu olduğu Çevre Referans Laboratuvarı tarafından organize edilen uzaktan denetim faaliyetleri artık İZAYDAŞ Laboratuvarı ve Bakanlık işbirliği ile yapılacak.

Çevre deney alanında Türkiye’de ilk kez ISO 17043 standardından akredite olan İZAYDAŞ Laboratuvarı, Bakanlık ile iş birliği anlaşmasına imza attı. İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, Genel Müdür Yardımcısı İsmail Uludağ ve İZAYDAŞ Laboratuvar Şefi Erkan Baysal ile Bakanlık yetkililerinin katılımlarıyla imzalanan anlaşmayla Bakanlık tarafından gerçekleştirilen, uzaktan denetim ve yeterlilik testlerinde İZAYDAŞ Laboratuvarı’na önemli bir görev verilmiş oldu. İZAYDAŞ Laboratuvarı, laboratuvarların katılımının zorunlu olduğu yeterlilik testlerinde çözüm odaklı yaklaşımı ile sektöre öncülük ederken milli kaynakların yurt içinde kalmasını esas alıyor. İZAYDAŞ Laboratuvarı, ülkemizde gerçekleştirilemeyen yeterlilik testleri konusunda birçok yeni projeye de imza atmaktadır.