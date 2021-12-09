Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, 2012/3945 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılan “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar”a göre istihdam edilmek üzere sözlü sınav sonucuna göre 170 adet sözleşmeli personel alacak.

Başvurular 13 Aralık 2021 Pazartesi günü başlayıp 31 Aralık 2021 Cuma gününe kadar e-Devlet üzerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan sınav başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecekler. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.