Çevreyi kirleten 1122 tesise 191 milyon 918 bin lira ceza
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 2019 yılından bugüne Tekirdağ'da pek çok denetim faaliyetine imza attı. Denetim çalışmaları kapsamında, 5 yıldan bu yana çevreyi kirleten 1122 tesise 191 milyon 918 bin lira idari ceza kesildi, 240 tesisin faaliyetleri durduruldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Ocak 2019-Ağustos 2024'te çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla ani, şikayete dayalı ya da planlı, mesai içi ve dışı saatlerde 10 bin 680 denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerde, Çevre Kanunu'na aykırı faaliyette bulunan tesisler tespit edildi.
Hava ve su kirliliği ile diğer konularda yapılan denetimler sonucu, 1122 tesise 191 milyon 918 bin lira idari para cezası uygulandı, 240 tesisin faaliyetleri durduruldu.