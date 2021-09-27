Cey Grup, Mersin’in 2’nci serbest bölgesini kuracak

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Mersin’inin Silifke ilçesindeki Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ’ye ait Taşucu Limanı, 40 yıllığına 684 milyon TL teklif ile Ceynak Lojistik ile Ceyport Terminal Lojistik’ten oluşan Cey Grubu Ortak Girişimi tarafından özelleştirildi. İhalede ayrıca liman geri sahasında bulunan sanayi imarlı 714 bin 200 metrekarelik SEKA arazisinin mülkiyeti de Cey Grubu Ortak Girişimine geçti. Cey Grup; Samsun, Tekirdağ liman işletmeleri arasına Taşucu Limanı’nı da dahil etmiş olurken, bu yatırım ile Taşucu Limanı’nın 395 bin 995 metrekarelik liman sahası, 329 bin 556 metrekarelik lojistik tesisi ve geri sahasında yer alan 714 bin 200 metrekarelik yüzölçümlü sanayi tesis alanı ile toplamda 1 milyon 439 bin 751 metrekarelik alan üzerinde bulunan tüm yapı ve tesisleri de bünyesine kattı.

“Limanda dökme yük elleçlenecek”

İhalenin ardından DÜNYA’ya açıklamalarda bulunan Cey Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı, Taşucu Limanı’nın şu anda aktif olmadığını kaydetti. Avcı, tahsis sürecini tamamladıktan sonraki ilk hedeflerinin liman geri sahasındaki lojistik sahaların ve hizmet alanlarının modernizasyonu olduğunu söyledi. Bu sayede bölgedeki ithalat ve ihracat trafiğini artırmayı amaçladıklarını ifade eden Avcı, daha sonra sözleşme şartnamesine göre limanın operasyonel kapasitesini artıracak altyapı ve ekipman yatırımlarına başlayacaklarını belirtti. Avcı, “Limandaki yatırım projelerimizi ağırlıklı olarak dökme yük operasyonlarının geliştirilmesi için kurguluyoruz” dedi.

Taşucu Limanı’nın geri sahasında kuracakları yeni serbest bölge ile Mersin Serbest Bölgesi’nin yıllardır çözülemeyen genişleme sorununa da çözüm olacaklarını kaydeden Ali Avcı, şöyle konuştu: “Arazi tahsis sürecinin tamamlanması ile birlikte Mersin’in 2’nci serbest bölgesini kurmak için çalışmalara zaman kaybetmeden başlayacağız. Taşucu Serbest Bölgesi de Mersin Serbet Bölgesi’nde olduğu gibi açılacak koridor üzerinden doğrudan liman bağlantılı olacak. Burada bacasız sanayiye yönelik yatırımları kabul etmeyi planlıyoruz. Ağırlıklı olarak gıda, tekstil, montaj ve enerji sanayi taleplerine yanıt vereceğiz.”

“Özelleştirmeyle Mersin’in lojistik gücü artacak”

Taşucu Limanı’nın özelleştirilmesini değerlendiren Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, uzun bir süredir ekonomik anlamda atıl kalan bir bölgenin artık kent ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayacağını belirtti. Taşucu Limanı özelleştirme ihalesinin daha fazla uzamadan sonuca ulaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kızıltan, “Uzun süredir ekonomik anlamda atıl kalan bölgenin kent ve ülke ekonomisine, istihdamına katkıda bulunacak olması önemli. Özellikle ihaleyi lojistik konularında deneyimli bir Mersin firması ve girişimcisi olan Cey Grup’un alması bizi daha da sevindirdi. Akdeniz’de Mersin’in lojistik gücü ve dolayısıyla Türkiye’nin lojistik gücü bu özelleştirme ile daha da artmış olacaktır” diye konuştu.